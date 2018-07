Senado dos EUA intima Facebook, Twitter e Google para novos depoimentos

Washington – Representantes do Facebook, do Twitter e do Google foram convidados a comparecer no Senado dos Estados Unidos em setembro para outra audiência sobre atividades estrangeiras em redes sociais. De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, as três companhias de tecnologia foram convidadas a depor no Comitê de Inteligência do Senado durante a primeira semana de setembro como parte do trabalho do painel, que investiga a atividade russa durante a eleição presidencial de 2016.

Investigadores do governo americano disseram que as redes sociais foram usadas por um grupo de propaganda apoiado pelo governo russo para influenciar as eleições americanas e inflamar a opinião pública durante a última campanha presidencial. Mais de 3 mil anúncios no Facebook foram comprados por um grupo pró-Kremlin durante a eleição e esses anúncios foram divulgados publicamente por investigadores do Congresso em maio. Fonte: Dow Jones Newswires.