Senado dos EUA confirma Mike Pompeo como secretário de Estado

O diretor da Agência Central de Inteligência (CIA) americana, Mike Pompeo, foi confirmado nesta quinta-feira pelo Senado como o novo secretário de Estado, onde substituirá o bilionário executivo Rex Tillerson.

A nomeação de Pompeo foi confirmado por 57 votos a favor e 42 contra, um resultado que indica que vários legisladores do partido Democrata votaram pela confirmação.

Pompeo deverá tomar posse durante o dia para representar os Estados Unidos em uma reunião de ministros das Relações Exteriores da Otan em Bruxelas, e posteriormente assumirá as delicadas negociações com a Coreia do Norte e o futuro do acordo nuclear com o Irã.

Considerado um representante da “linha dura” dentro do governo de Donald Trump, graças a sua gestão como diretor da CIA, Pompeo se tornou um interlocutor com um acesso privilegiado ao presidente.

Desta forma, assim que Trump decidiu demitir Tillerson – depois de meses de deterioração da relação entre os dois – apontou praticamente imediatamente o nome de Pompeo para substituí-lo.

A confiança de Trump em Pompeo ficou clara quando o presidente enviou o diretor da CIA a uma missão secreta na Coreia do Norte, onde se encontrou com o líder Kim Jong Un na capital Pyongyang.

Esse encontro entre Pompeo e Kim foi o contato mais elevado em preparação ao encontro entre Trump e o líder norte-coreano.

Contudo, a confirmação de Pompeo encontrou evidentes dificuldades dentro do influente comitê de Relações Exteriores do Senado.

Os senadores desse comitê submeteram Pompeo a um severo interrogatório, onde os representantes da oposição o questionaram sobre sua independência no cargo dada a sua proximidade pessoal de Trump.