Senado desafia Trump ao bloquear venda de armas à Arábia Saudita

O Senado americano, de maioria republicana, aprovou nesta quinta-feira (20), uma resolução para bloquear a venda de armas para a Arábia Saudita e outros aliados árabes autorizada por Donald Trump, em um desafio ao presidente.

A câmara alta do Congresso aprovou por 53 a 45 a primeira de três resoluções que evitariam vendas no valor de 8,1 bilhões de dólares anunciadas este ano, depois que vários republicanos se alinharam a seus opositores democratas.

Um dos principais motivos por trás da decisão dos republicanos é a insatisfação que os mesmos tiveram com a Casa Branca depois de apoiar os sauditas mesmo com a pressão para punir o Princípe Mohammed Bin Salman pela morte do jornalista Jamal Khashoggi, que aconteceu em outubro do ano passado.

Essa é a segunda vez em meses que os aliados de Trump se opõem publicamente ao presidente.