Sem querer, homem joga R$ 100 mil no lixo nos Estados Unidos

Um homem que, acidentalmente, jogou US$ 23 mil (quase R$ 100 mil na cotação atual) no lixo recuperou suas economias no último sábado, 3, após um funcionário de uma instalação de reciclagem no norte da Califórnia encontrar o valor entre os descartes.

A pessoa que cometeu o equívoco não teve sua identidade revelada mas sabe-se que é da cidade de Ashland, no Oregon.

O dinheiro, que estava dentro de uma caixa de sapatos, percorreu cerca de 320 quilômetros até o depósito de lixo.

Quando o homem percebeu o erro na quinta-feira, 1º, a lixeira de reciclagem já havia sido esvaziada em um caminhão com destino ao Samoa Resource Recovery Center, operado pela Recology.

Linda Wise, gerente geral do local, disse ao The Press Democrat que a maioria dos materiais recicláveis do caminhão já havia sido selecionada quando o homem entrou em contato com a Recology.

Os trabalhadores foram avisados para ficarem atentos. Alguém localizou a caixa na sexta-feira, 2, e o homem recuperou quase todo o valor, faltando US$ 320, pouco mais de R$ 1,26 mil.