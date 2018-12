Sem EUA, G20 se compromete a alcançar objetivos do Acordo de Paris

Os chefes de Estado e governo do G20, à exceção dos Estados Unidos, comprometeram-se a alcançar os objetivos do Acordo de Paris para enfrentar o aquecimento global, segundo o comunicado final de sua reunião de cúpula em Buenos Aires.

“Os signatários do Acordo de Paris, que também aprovaram o Plano de Ação de Hamburgo, reafirmaram que o acordo é irreversível, e se comprometeram com a sua implementação”, assinala um dos pontos.

Já os Estados Unidos deixaram consolidada na declaração final assinada neste sábado sua decisão de se retirar do acordo. Também reafirmaram seu compromosso com o crescimento econômico baseado “no uso de todas as fontes de energia e tecnologia”, bem como com a preservação do meio ambiente.

Na próxima segunda-feira, terá início na Polônia a conferência sobre o clima COP24, em que 197 países signatários definirão as regras para alcançar os objetivos de redução dos gases do efeito estufa determinados pelo Acordo de Paris.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou em 2017 a retirada de seu país do acordo climático, assinado em 2015 por seu antecessor, Barack Obama.