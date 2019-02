Sem chuva, Interlagos amanhece com vento frio

São Paulo – Com uma trégua da chuva, que atingiu São Paulo durante a madrugada, o Autódromo de Interlagos amanheceu com um vento frio neste domingo, a poucas horas do início do GP do Brasil de Fórmula 1. A temperatura, que chegou a passar de 30ºC no sábado, despencou para 20ºC.

No asfalto, ainda úmido, os termômetros marcam 24ºC, com a umidade relativa do ar batendo em 61%. As condições, bem diferentes das de sábado, devem interferir no comportamento e na aderência dos pneus na pista durante a corrida. A previsão ainda é de chuva para o restante do dia, com mínima de 15ºC e máxima de 21ºC.

Sem se preocupar com o tempo, o público começa a preencher as arquibancadas. No sábado, 43.193 fãs de automobilismo compareceram ao Autódromo de Interlagos. A expectativa é de que 80 mil pessoas lotem o circuito neste domingo. A organização espera que helicópteros façam 112 aterrissagens dentro do autódromo.

Nas arquibancadas, um dos pilotos mais citados em faixas é o alemão Michael Schumacher. o heptacampeão é lembrado por torcedores da Argentina e do Paraguai. “Michael, a F1 não é nada sem você” e “Dia 25 de novembro de 2012, o último dia da Idade de Ouro da F1” são algumas das mensagens de apoio.

Schumacher fará sua última corrida na Fórmula 1 neste domingo, finalizando sua segunda passagem pela categoria. O veterano, de 43 anos, vai receber uma homenagem da organização, ainda mantida em segredo, ao fim do GP.

O alemão já chegou ao Autódromo na manhã deste domingo, assim como o pole position Lewis Hamilton, que fará sua despedida da McLaren. “Hoje será um dia muito especial para mim”, declarou, em sua chegada em Interlagos.

Os brasileiros Felipe Massa e Bruno Senna também já adentraram o paddock. O piloto da Williams, que ainda não sabe como será seu futuro em 2013, revelou estar torcendo por chuva. “Para a prova ter graça precisa chover. Para mim não muda nada, chuva ou sol. Mas, com piso molhado, a disputa entre Vettel e Alonso ganha um molho especial”.

O alemão Sebastian Vettel e o espanhol Fernando Alonso vão decidir o título da temporada 2012, em Interlagos, a partir das 14 horas deste domingo.