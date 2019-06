Selfies são cinco vezes mais letais do que ataques de tubarão

Depois de se tornarem uma sensação global na última década, as selfies mataram cinco vezes mais pessoas do que os ataques de tubarão. E esta tendência aumenta, com o surgimento de acessórios e a sofisticação crescente dos smartphones.

Entre outubro de 2011 e novembro de 2017, pelo menos 259 pessoas morreram tirando selfies em diferentes lugares no mundo, cinco vezes mais que os 50 mortos em ataques de tubarão, segundo a publicação indiana Journal of Family Medecine and Primary Care.

Embora as mulheres tirem mais selfies, são os homens jovens, com predisposição a comportamentos de risco, que respondem por três quartos das estatísticas de letalidade. Eles morrem em colisões, afogamentos, quedas ou acidentes com armas de fogo.

A Índia, com seus 800 milhões de celulares, detém o recorde mundial de morte por selfies neste período, com 159 mortos. É seguida por Rússia, Estados Unidos e Paquistão. As cifras mostram a paixão nacional pelas selfies coletivas e da juventude da população.

Jovens na Índia têm morrido atropelados por trem ou afogados depois que sua embarcação naufragou no momento de tirar uma selfie. Esta situação levou o país a estabelecer “zonas livres de selfies”, dezesseis delas em Mumbai.

A Rússia contabilizou 16 mortes no mesmo período. Em busca da selfie perfeita, cidadãos russos morreram caindo de pontes ou prédios altos, atirando em si próprios ou manipulando uma mina antipessoal.

Em 2015, a Polícia russa publicou um guia de “selfies sem perigo”, advertindo que “uma selfie chamativa pode te custar a vida”.

Nos Estados Unidos, com 14 mortes nos anos revistos pela publicação, foi registrada a maior parte das selfies mortais em acidentes com armas de fogo. O parque nacional do Grand Canyon, no Colorado, também tem sido o cenário de tragédias com turistas que caem no vazio tentando fotografar a si próprios.

Nas montanhas da Croácia, equipes de socorro pedem aos turistas no Twitter para “parar de tirar selfies estúpidas e perigosas”, depois que um canadense sobreviveu milagrosamente a uma queda de 75 metros na região dos lagos de Plitvice.

Em janeiro, a consternação se abateu sobre milhares de seguidores de Gigi Wu, uma celebridade das redes sociais de Taiwan, conhecida por escalar montanhas e posar de biquíni em cumes. Ela morreu ao cair de um penhasco durante uma escalada em seu país de nascimento.

“Questão de dignidade”

Mesmo quando não põe a vida de alguém em risco, uma selfie pode ser mórbida. Uma forma de constatá-lo é fazer uma busca pela hashtag #funeral e suas variações no Instagram.

Em 2014, uma mulher causou indignação nos internautas brasileiros após tirar uma selfie em frente ao caixão do então candidato do PSB à Presidência Eduardo Campos, que morreu em um acidente aéreo durante a campanha.

A influenciadora Sueli Toledo também gerou críticas na Internet ao postar uma foto no Instagram com a legenda: “Look de hoje para o velório de uma super amiga”.

A mania de tirar selfies também abre espaço para se discutir a dignidade.

No museu do campo de concentração nazista de Auschwitz, na Polônia, que atrai anualmente 2,1 milhões de visitantes, as selfies e fotos são permitidos em nome da preservação e difusão da memória do holocausto. No entanto, o pessoal do museu não hesita em abordar os visitantes que publicam em suas redes sociais fotos consideradas impróprias.

Em países como Brasil, Vietnã e Alemanha não é difícil ver publicações de selfies em locais onde acabou de ocorrer um acidente de trânsito.

As pessoas buscam cada vez com mais afinco cenários idílicos para suas selfies e isto está se tornando um problema para moradores de certos locais.

Os moradores da Rue Cremieux, em Paris, por exemplo, estavam tão cansados de ver o desfile de turistas fazendo selfies em sua rua que abriram a própria conta no Instagram, @clubcremieux, para publicar, com legendas críticas, as imagens mais absurdas de pessoas fazendo selfies.

Situação similar de irritação ocorreu em Hong Kong, onde os moradores do multicolorido edifício de Quarry Bay colocaram avisos proibindo fotos, mas os amantes das selfies continuam fazendo fila para imortalizar sua visita no local.

No Brasil, jovens provocaram comoção no Rio em 2017 ao postar no Facebook selfies em que apareciam sorrindo em meio a passageiros de um ônibus que se atiravam no chão apavorados ao ouvir um tiroteio.

Com o avanço das selfies, Viena lançou uma campanha de desintoxicação digital. A Galeria do Palácio de Belvedere colocou uma enorme cópia da tela “O Beijo”, de Gustav Klimt, perto de um quadro original, acrescentando uma hashtag gigante que permite aos turistas tirar uma selfie com a reprodução e depois, sem a urgência do clique, simplesmente apreciar a obra de arte.