Seis crianças feridas após erupção na Guatemala são transferidas aos EUA

Guatemala – Seis crianças guatemaltecas feridas por após a erupção do Vulcão de Fogo partiram nesta quinta-feira no avião da Força Aérea dos Estados Unidos para um hospital do estado do Texas.

A aeronave, um C-17, voará para o Hospital Shriners para Crianças em Galveston, o Texas, onde os menores receberão cuidados no centro pediátrico para queimaduras, que tem reconhecimento mundial, segundo informou a delegação diplomática na Guatemala.

Os governos dos Estados Unidos, da Guatemala e a Shriners International (uma ONG que fornece cuidados pediátricos ao redor do mundo) organizaram a transferência.

Antes da partida, as crianças receberam cuidados no Hospital Roosevelt, no Hospital Nacional San Joan de Dios e no Hospital de Escuintla, onde médicos do Ministério da Saúde realizaram o atendimento que salvou a vida dos jovens pacientes imediatamente após a erupção, que já matou mais de 90 pessoas.