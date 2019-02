Segunda cúpula entre Trump e Kim tem data definida: 27 de fevereiro

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira que sua segunda cúpula com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, será realizada no Vietnã nos próximos 27 e 28 de fevereiro, e defendeu sua “histórica busca da paz na península coreana”.

“O líder Kim e eu nos reuniremos de novo em 27 e 28 de fevereiro no Vietnã”, disse Trump durante seu discurso anual sobre o Estado da União diante do Congresso americano. “Resta muito trabalho a fazer, mas minha relação com Kim Jong-un é boa”, acrescentou.

Essa cúpula de dois dias, que segundo alguns meios de comunicação poderia acontecer na cidade litorânea vietnamita de Da Nang, será realizada oito meses depois do histórico primeiro encontro entre Trump e Kim no dia 12 de junho em Singapura.

Trump apresentou essa nova cúpula como parte de uma “nova diplomacia audaz” com a qual o seu governo tem embarcado em uma “histórica busca da paz na península coreana”.

“Nossos reféns retornaram para casa, acabaram os testes nucleares (por parte da Coreia do Norte) e não houve nem um lançamento de mísseis em 15 meses”, defendeu Trump.

“Se não tivessem me escolhido como presidente dos Estados Unidos, atualmente, na minha opinião, estaríamos em uma guerra enorme com a Coreia do Norte, com milhões de pessoas potencialmente assassinadas”, assegurou o governante.

O enviado especial dos EUA para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, deve reunir-se nesta quarta-feira em Pyongyang com seu homólogo, Kim Hyok-chol, e preparar a segunda cúpula entre Trump e Kim.

Segundo o Departamento de Estado dos EUA, Biegun buscará durante sua estadia em Pyongyang “avançar no progresso dos compromissos que Trump e Kim pactuaram em Singapura: completar a desnuclearização, transformar as relações com a Coreia do Norte e construir uma paz duradoura na península da Coreia”.

O diálogo entre EUA e Coreia do Norte se encontra estagnado desde a cúpula de Singapura, na qual Kim e Trump concordaram em trabalhar para a desnuclearização de Pyongyang em troca de que Washington garanta a sobrevivência do governo.