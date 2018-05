Segunda caixa-preta de avião que caiu em Cuba é encontrada

Havana – A segunda caixa-preta do voo da Cubana de Aviación, que caiu na última sexta-feira, em Havana, capital de Cuba, foi encontrada pelas autoridades locais nesta quinta-feira.

Esta é a caixa-preta que registra os parâmetros técnicos do voo, explicou à emissora oficial cubana o presidente do Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, Armando Daniel López.

A primeira caixa-preta – que grava os sons da cabine do avião – foi recuperada horas depois do acidente, que ocorreu pouco depois de o avião ter decolado do aeroporto de Havana, matando 111 pessoas.