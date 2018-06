Sede do jornal holandês “De Telegraaf” é alvo de ataque

Bruxelas – Um veículo colidiu nesta terça-feira contra a fachada da sede do jornal holandês “De Telegraaf” em Amsterdã, em um ato que o jornal e a polícia consideram ter sido um ataque deliberado e que não deixou vítimas, segundo informações do próprio jornal.

O fato aconteceu às 4h (hora local) quando uma minivan atacou em alta velocidade a fachada envidraçada do edifício e posteriormente pegou fogo.

O atacante fugiu em um carro conduzido por outra pessoa, segundo a polícia, que considera ter se tratado de um “ataque direcionado” contra o jornal.

Os bombeiros apagaram rapidamente o fogo, cujas chamas chegaram a alcançar 14 metros de altura e causou consideráveis danos materiais.

“Tudo indica que houve uma intenção e, na minha opinião, se trata de um ataque. Não nos deixaremos intimidar”, disse o redator-chefe do jornal, Paul Jansen, em comunicado publicado na versão digital do “De Telegraaf”, no qual afirma que a autoria do ato é desconhecida, assim como a mensagem que o responsável pelo ataque quis passar.