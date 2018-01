Sede da ONG Save the Children é atacada no leste do Afeganistão

Cabul – Um grupo de terroristas suicidas realizou nesta quarta-feira um ataque contra a sede da organização não governamental Save the Children, em Jalalabad, capital da província de Nangarhar, no Afeganistão, deixando pelo menos 11 feridos, de acordo com uma fonte do governo local.

“Até agora, 11 feridos foram retirados do local do ataque e levados para o hospital”, disse à Agência Efe, Attaullah Khogyanai, porta-voz do governador da província.

O ataque, que ainda continua, começou às 9h10 (horário local, 2h40, de Brasília), quando um homem-bomba detonou os explosivos que levava na entrada do edifício, dando passagem para um número ainda não confirmado de terroristas que começaram a disparar.

De acordo com as primeiras informações, vários veículos estacionados em frente a sede da ONG foram atingidos e estão em chamas.

A porta-voz da Save the Children no Afeganistão, Mariam At disse à Efe que a organização ainda não pode dar informações, por enquanto, sobre o que está acontecendo.

“Uma vez que consigamos todas as informações, a gente compartilhará”, afirmou.

Os grupos insurgentes armados e organizações criminais têm habitualmente entre seus alvos às ONGs no Afeganistão, onde a situação de segurança se deteriorou de maneira considerável nos últimos dois anos.

Em outubro do ano passado, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR) anunciou a redução “drástica” das suas operações no país após vários ataques às suas instalações e a morte de sete dos seus funcionários em ataques armados em nove meses.

Nangarhar, província que faz fronteira com o Paquistão, é uma das zonas mais inseguras do Afeganistão.

Nela operam os talibãs e Estado Islâmico (EI), que tem nesta região seu principal bastião no país asiático, e sua capital é habitual palco de ataques terroristas contra alvos civis.