Secretário-geral da ONU vai participar da cúpula do G7 no Canadá

Nações Unidas.- O secretário-geral da ONU, o português António Guterres, irá neste sábado ao Canadá para participar da Cúpula do Grupo dos Sete (G7) e fazer contatos bilaterais com alguns de seus presentes, informou hoje uma porta-voz oficial do organismo.

Na entrevista coletiva diária na sede da ONU, a porta-voz Stéphane Dujarric afirmou que Guterres participará de uma conferência sobre a proteção dos oceanos e das zonas litorâneas, da qual participarão outros líderes do G7 e de organizações internacionais.

Guterres também deve se reunir com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, assim como com outros chefes de Estado que participam da cúpula.

O G7 reúne Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália.