Secretário-geral da ONU jejuará em solidariedade aos muçulmanos

Bamaco – O secretário-geral da ONU, António Guterres, que realiza uma visita ao Mali, anunciou que jejuará durante esta quarta-feira, 14° dia do mês do Ramadã, em solidariedade com todos os muçulmanos do mundo.

Ramadan is a season of peace and reflection. In solidarity with Muslims all around the world, today I join those observing the fast here in Mali. Ramadan Mubarak. https://t.co/DJfDnrdC9p — António Guterres (@antonioguterres) May 30, 2018

Em sua conta do Twitter, Guterres escreveu que o “Ramadã é uma estação de paz e reflexão. Em solidariedade com os muçulmanos de todo o mundo, me uno hoje aos que jejuam aqui, no Mali. Ramadã Mubarak”.

Durante este dia, e apesar de sua intensa jornada de trabalho e de calor, Guterres não poderá comer e nem beber uma gota de água até o fim do jejum, no pôr do sol, que no Mali, país de imensa maioria muçulmana, será em torno das 19h30 local (16h30, em Brasília).

Ao longo do dia, Guterres deve visitar a cidade de Mopti e se reunir com responsáveis do comando da “Força G5”, formada por cinco países do Sahel, assim como dar uma entrevista coletiva em Bamaco e se reunir com o presidente Ibrahim Boubacar Keita, com quem previsivelmente romperá o jejum em um “iftar” oficial.