Secretário-geral da OEA propõe novas eleições em Honduras

Tegucigalpa – O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, propôs neste domingo a realização de novas eleições em Honduras perante “a impossibilidade” de dar certeza na apuração final das eleições do dia 26 de novembro.

Em comunicado, Almagro disse que “o único caminho possível para que o vencedor seja o povo de Honduras é uma nova eleição geral dentro do marco do mais estrito respeito ao Estado de Direito, com as garantias de um TSE (Tribunal Supremo Eleitoral) que goze da capacidade técnica e da confiança da cidadania e dos partidos políticos”.

O TSE de Honduras proclamou presidente eleito Juan Orlando Hernández, atual governante do país e candidato à reeleição, o que a Aliança de Oposição contra a Ditadura rejeitou, convocando a “mobilização imediata” por causa de uma suposta fraude contra seu candidato, Salvador Nasralla.