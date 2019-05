Secretário dos EUA diz que intervenção militar na Venezuela “é possível”

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou nesta quarta-feira (1) que o governo dos Estados Unidos está preparado, se necessário, para intervir militarmente na Venezuela.

“O presidente (Donald Trump) foi cristalinamente claro e incrivelmente consistente. Uma ação militar é possível. Se for necessário, é o que os Estados Unidos vão fazer”, disse Pompeo à rede Fox Business.

Na terça-feira, um grupo de militares venezuelanos se rebelou contra o presidente Nicolás Maduro. O episódio resultou em cenas de violência.

“Nós preferimos uma transição pacífica no poder, com a saída de Maduro e a realização de novas eleições, mas o presidente (Trump) foi claro em dizer que em determinados momentos é preciso saber tomar decisões”, declarou Pompeo.

As autoridades americanas lançaram na terça-feira uma ofensiva para aumentar a pressão sobre o regime de Nicolás Maduro, alternando as advertências contra os últimos apoios do presidente venezuelano e incitando as autoridades de Caracas a se unirem ao opositor Juan Guaidó.