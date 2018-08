Secretário de Estado entrega carta de Trump a ministro norte-coreano

Bangcoc – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse neste sábado que durante a conversa que teve em Singapura com o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong-ho, lhe entregou uma carta do presidente americano, Donald Trump, destinada ao líder norte-coreano, Kim Jong-un.

“Tivemos uma conversa rápida, educada”, escreveu Pompeo no Twitter, acrescentando que a carta de Trump era uma resposta à que recebeu de Kim recentemente, sem dar mais informações.

Os chefes da diplomacia dos dois países se encontraram brevemente durante o fórum de ministros de Relações Exteriores da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Singapura.

Trump e Kim tiveram uma reunião histórica no mesmo país, no dia 12 de junho, na qual concordaram com a importância de avançar “passo a passo” e adotar ações “simultâneas” pela paz e pelo fim do programa nuclear norte-coreano.

O próprio Trump anunciou nas redes sociais, na última quarta-feira, que tinha recebido uma “carta muito bonita” de Kim.

Apesar da aproximação de EUA e Coreia do Norte, Pompeo advertiu hoje sobre a importância de respeitar as resoluções da ONU contra Pyongyang, ao mesmo tempo que um relatório confidencial das Nações Unidas revelou que o regime norte-coreano continua desenvolvendo o programa nuclear, apesar de ter se comprometido a desmantelá-lo.