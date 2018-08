Secretário de Estado americano faz sua 1ª visita ao Sudeste Asiático

Bangcoc – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, chegou nesta quinta-feira à Malásia em sua primeira visita à região com uma agenda na qual destacam-se as reuniões ministeriais da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) entre os dias 3 e 4 de agosto em Singapura.

Segundo a agenda oficial, Pompeo realizará primeiro uma breve visita a Kuala Lumpur, que inclui uma reunião com o primeiro-ministro malaio, Mahathir Mohamad, na sexta-feira pela manhã.

Nesse mesmo dia, Pompeu viajará para Singapura, onde terá reuniões bilaterais e multilaterais organizadas no marco da cúpula da Asean.

A Asean é formada pela Mianmar (Mianmar), Brunei, Cambodja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietnã.

A desnuclearização da península coreana e a histórica reunião mantida entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-nam, em Singapura em junho, fará parte do diálogo na reunião de sábado do Fórum Regional da Asean (ARF), um grupo centrado em assuntos de segurança.

A Coreia do Norte é um dos países que participam do ARF, assim como a Coreia do Sul, China, Japão, Rússia e União Europeia (UE), entre outros.

A viagem de Pompeo terminará com uma reunião com o presidente da Indonésia, Joko Widodo, em Jacarta.