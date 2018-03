Secretário de Defesa dos EUA faz visita surpresa ao Afeganistão

Cabul – O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, chegou nesta terça-feira de surpresa ao Afeganistão para se reunir com autoridades afegãs e comandantes da OTAN e as forças americanas no país, em um momento onde o governo local ofereceu aos talibãs um diálogo de paz.

“O secretário de Defesa dos EUA, Jim Mattis, chegou para uma visita periódica”, manifestou à Agência Efe, um porta-voz da Missão da OTAN no Afeganistão, Tom Gresback.

“Como de costume”, Mattis se reunirá com os comandos da OTAN e as autoridades afegãs, concluiu o porta-voz, sem fornecer mais detalhes.

Shah Hussain Murtazawi, porta-voz do presidente afegão, Ashraf Ghani, explicou à Efe que a informação sobre cada um dos encontros será divulgada “mais tarde” em caso de estar disponível.

A visita de Mattis acontece duas semanas depois que o presidente afegão oferecesse um diálogo de paz “sem condições prévias” e seu reconhecimento político aos talibãs, que ainda não responderam formalmente a proposta.

Em sua última visita ao Afeganistão em setembro do ano passado, Mattis assegurou que os EUA não abandonarão o país diante de uma inimigo impiedoso” e destacou então o anúncio feito um pouco antes pelo presidente americano, Donald Trump, de aumentar a presença de tropas dos EUA no Afeganistão e evitar uma data prefixada de retirada.