Secretária de imprensa de Trump diz que foi expulsa de restaurante

Washington – A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, afirmou neste sábado que recebeu pedido para sair de um restaurante no Estado norte-americano da Virginia na noite anterior porque ela trabalha para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Na noite passada, a dona do Red Hen, em Lexington, me pediu para sair porque eu trabalho para @POTUS (presidente dos EUA) e eu educadamente saí”, disse Sanders na conta oficial da secretaria de imprensa no Twitter.

“As ações dela dizem muito mais sobre ela do que sobre mim. Eu sempre fiz o meu melhor para tratar as pessoas, incluindo aquelas com as quais não concordo, e vou continuar fazendo isso”, disse Sanders.

Representantes do Red Hen não puderam ser imediatamente contatados. Uma série de pessoas criticou no site Yelp o restaurante pelo episódio descrito por Sanders.

Mais cedo nesta semana, a secretária de Segurança do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Kirstjen Nielsen, foi criticada por manifestantes em um restaurante mexicano em Washington. Os manifestantes gritaram “Vergonha! Vergonha!” para ela em um episódio em que o governo de Trump tem defendido sua dura política de imigração na fronteira dos EUA com o México. No episódio, Nielsen decidiu sair do restaurante.