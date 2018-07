Salvini tacha de “provocação” chegada de barco de ONG ao Canal da Sicília

Roma – O ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, tachou nesta segunda-feira de “provocação” a decisão do barco da ONG espanhola Proactiva Open Arms de retornar ao Canal da Sicília para socorrer migrantes.

La nave ONG Open Arms sta dirigendo verso il canale di Sicilia (possibile destinazione zona SAR libica). Altre provocazioni in vista? Vi tengo informati! pic.twitter.com/4ll1Qo0Xgb — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 23, 2018

“O Open Arms se está dirigindo para o Canal de Sicília. Outras provocações à vista? Informarei”, disse Salvini em sua conta no Twitter.

O barco da ONG retorna ao Mediterrâneo Central depois de atracar no último sábado no porto espanhol de Palma de Mallorca para desembarcar a sobrevivente camaronesa e os corpos de uma mulher e uma criança que, segundo denunciaram, foram abandonados em alto-mar pela Guarda Costeira da Líbia.

“O Open Arms zarpa de volta onde as vidas se perdem sem sentido. E iremos tantas vezes quanto for necessário enquanto houver pessoas em risco de morte”, publicou a ONG no Twitter.

A queda de braço da Proactiva Open Arms, a única organização ainda no Mediterrâneo, com Salvini tem sido evidente nos últimos meses, especialmente depois que o ministro advertiu que não abriria os portos italianos às embarcações desta organização humanitária.

Vários membros da tripulação do “Open Arms”, incluindo o jogador da NBA Marc Gasol, denunciaram por omissão de socorro e homicídio culposo o capitão de um navio mercante e a Guarda Costeira da Líbia pelo naufrágio, pelo qual também responsabilizam a Itália.

O Ministério do Interior afirmou que “estão instrumentalizando uma vítima com fins políticos”.