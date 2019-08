Salvini se diz contra coalizão entre M5S e PD e pede eleições na Itália

Roma – O líder da Liga, Matteo Salvini, disse nesta quarta-feira que a Itália deve realizar eleições antecipadas e demonstrou sua oposição a um possível governo de coalizão entre o Movimento Cinco Estrelas (M5S) e o Partido Democrático (PD, centro-esquerda).

“Esperemos que este governo não nasça (…) Um eventual governo entre o Movimento Cinco Estrelas e o Partido Democrático tem Salvini como inimigo”, disse, em um comparecimento diante dos veículos de imprensa após ser recebido pelo presidente da República, Sergio Mattarella, na segunda rodada de consultas.

Salvini confessou que sente certo desconcerto pelas negociações entre estas duas formações e argumentou que Mattarella quer “um governo sólido e durável”, o que não será possível com essa hipotética coalizão.

“Quero que alguém me diga, sem rir, se o M5S e o PD podem formar um governo durável. Não seria mais fácil organizar uma campanha eleitoral com uma coalizão forte para os próximos cinco anos?”, perguntou, em referência à aliança entre seu partido, a Liga, com a conservadora Forza Itália e os ultraconservadores Irmãos da Itália e à qual as pesquisas dão mais de 50% de intenções de voto.

“O presidente (Mattarella) queria um candidato a primeiro-ministro, um programa e uma equipe de governo. Seguramente encontrou em Biarritz”, sustentou, fazendo alusão com ironia à cúpula do G7 que foi realizada entre 24 e 26 de agosto nessa cidade francesa, à qual o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, compareceu como interino.

Após esta reunião, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma mensagem nas redes sociais no qual elogiou Conte e manifestou a esperança de que siga sendo primeiro-ministro.

“A soberania pertence ao povo”, concluiu Salvini.

Momentos antes de manter as consultas com a Liga, Mattarella recebeu o Forza Itália, do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que explicou que sua formação segue pedindo eleições antecipadas para “devolver a palavra aos italianos”.

Berlusconi também se mostrou preocupado com “o perigoso cenário que está surgindo” e ressaltou que um governo de coalizão entre o PD e o Cinco Estrelas “é uma solução politicamente incorreta, inadequada para os grandes problemas sobre a mesa deixados pelo Executivo demissionário” do M5S e da Liga.

“O Forza Itália não poderá fazer outra coisa do que estar na oposição a um governo nascido de manobras no palácio”, apontou.

Mattarella conclui hoje a segunda rodada de consultas e ainda tem que escutar a delegação do Cinco Estrelas.

O presidente já falou com o PD, que transmitiu a vontade de governar o país em coalizão com o M5S, em um Executivo dirigido por Giuseppe Conte, segundo confirmou o secretário nacional do Partido Democrático Nicola Zingaretti.