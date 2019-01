Sair com o Brexit ou ficar na UE? Cresce apoio britânico à 2ª opção

São Paulo – Na esteira da rejeição do parlamento britânico ao acordo do Brexit negociado pela primeira-ministra Theresa May, uma surpresa: o apoio à permanência do Reino Unido na União Europeia (UE) saltou para o seu nível mais alto desde o referendo de 2016.

Uma nova pesquisa do instituto YouGov revela que 56% dos eleitores escolheriam permanecer no bloco, se tivessem a chance de votar em um novo referendo. Apenas 44% disseram que votariam a favor da saída.

A vantagem de 12 pontos para a permanência na UE é três vezes maior do que a margem de quatro pontos que levou à vitória do “sair” no referendo de 2016.

Na ocasião, 52% dos eleitores britânicos votaram a favor do Brexit contra 48% daqueles que queriam a permanência britânica no bloco econômico.

Questionados sobre se apoiariam a realização de um novo referendo, 56% se declaram favoráveis à ideia e 44% contrários, excluindo-se os indecisos.

A pesquisa com 1000 pessoas foi realizada após a votação do Brexit na última terça-feira, quando o parlamento britânico impôs uma derrota histórica ao Brexit de Theresa May.

Apesar da expressiva rejeição ao acordo, a primeira-ministra ganhou um voto de confiança para permanecer no comando do governo, após sobreviver à “moção de censura” proposta pela oposição.

Agora, May tem até a próxima segunda-feira (21) para apresentar uma alternativa ao parlamento (que avaliará o plano “B” no dia 29), o que não será fácil.

Como a própria primeira-ministra apontou, os parlamentares que estão unidos em oposição ao seu acordo não estão unidos na proposta de uma alternativa para deixar a UE.

Percepção pública sobre o governo

O resultado da moção está em sintonia com os desejos do povo britânico: a maioria das pessoas (53%) também não quer que o atual governo seja derrubado, ante 38% que apoiam a saída de May, aponta uma pesquisa da consultoria Sky Data.

Mas o povo está preocupado com os efeitos do “limbo” em que o Reino Unido se encontra há mais de dois anos, com cerca de seis em dez britânicos (61%) afirmando que o Estado está em crise.

Esse quadro já tira a “paz” de muita gente. Uma pesquisa da Headspace British State of Mind indica que dois terços dos britânicos estão mais estressados ​​do que há cinco anos, com um terço das pessoas citando assuntos atuais como aquecimento global, poluição e o Brexit como uma fonte considerável desse estresse.

É a incerteza política traduzindo-se em tempos de ansiedade para os britânicos.