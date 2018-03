Saídas de emergência de shopping na Sibéria estavam bloqueadas

Moscou – O incêndio em um shopping em Kemerovo, na Rússia, cidade a 3,6 mil km de Moscou, que deixou ao menos 64 mortos, aconteceu no primeiro fim de semana do recesso escolar. Os alarmes de incêndio não foram ouvidos, segundo testemunhas.

Os bombeiros trabalham nesta segunda-feira, 26, para conter as chamas no shopping Winter Cherry. As equipes de emergência ainda tentam recuperar os corpos e alguns deles foram encontrados dentro de um cinema, o qual uma testemunha disse que estava trancado.

Investigadores afirmaram que as saídas de emergência estavam bloqueadas e um agente de segurança desligou o sistema de alerta quando recebeu uma chamada reportando a tragédia.

Nesta manhã, os moradores de Kemerovo levaram flores, velas e animais empalhados para uma praça perto do shopping. Hospitais próximos informaram que há uma grande quantidade de pessoas no local esperando para doar sangue às vítimas.

Até o momento, apenas 6 dos 64 corpos ainda não foram resgatados, e 17 foram identificados, segundo o ministro de Situações de Emergência, Vladimir Puchkov, que não especificou quantas crianças estão entre as vítimas.

Doze pessoas estão internadas. A ministra da Saúde, Veronika Skvortsova, disse que o paciente em pior condição é um garoto de 11 anos que pulou da janela do quarto andar do shopping. Os pais e a irmã mais nova dele morreram no incêndio, informou Veronika.

Acredita-se que cerca de 200 animais tenham morrido no pequeno zoológico que o shopping abriga. O diretor do local afirmou que, entre eles, havia coelhos, tartarugas, porcos, cabras e roedores.