Rússia encontra suposto laboratório rebelde de armas químicas em Duma

Moscou – Militares da Rússia informaram nesta terça-feira que encontraram na cidade de Duma, na Síria, um suposto laboratório rebelde com substâncias químicas, o que inclui recipientes com cloro e componentes para a fabricação de gás mostarda.

“Durante a inspeção na cidade de Duma foram encontrados um laboratório e um armazém com substâncias químicas”, disse Alexander Rodionov, porta-voz das Tropas Russas de Defesa Radioativa, Química e Biológica, aos veículos de imprensa russos.

Entre as substâncias supostamente encontradas pelos russos havia thiodiglycol e dietanolamina, agentes químicos necessários para produzir gás mostarda.

“Também foi encontrado um recipiente com cloro, similar ao utilizado pelos rebeldes na encenação do falso material difundido amplamente” (em relação ao suposto ataque químico cometido em 7 de abril em Duma, no qual morreram dezenas de pessoas e do qual o regime sírio foi responsabilizado), detalhou Rodionov.

O militar russo acrescentou que, devido à essa descoberta, “pode-se chegar à conclusão que tal laboratório era utilizado por grupos armados ilegais para a produção de agentes tóxicos”.

Os especialistas da Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) entraram hoje em Duma para investigar o suposto ataque químico.

Sobre isso, a Rússia negou hoje que tivesse colocado impedimentos à chegada dos especialistas internacionais a Duma e garantiu sua segurança pessoal.

Os Estados Unidos manifestaram sua preocupação com o fato de que a Rússia poderia ter manipulado qualquer vestígio e pediu a todas as partes envolvidas no conflito que permitam uma investigação “segura, rápida e com total acesso” à Opaq.

A suspeita do suposto ataque com substâncias químicas foi o motivo alegado para um bombardeio conjunto lançado no sábado por EUA, França e Reino Unido contra posições governamentais sírias ligadas ao programa de armamento químico.