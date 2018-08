Rússia viola sanções contra Coreia do Norte, diz secretário dos EUA

Bangcoc – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmou neste sábado, em Singapura, que a Rússia está violando as sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU contra a Coreia do Norte pelo seu programa nuclear.

“Isto é algo que discutiremos com Moscou”, afirmou Pompeo, em entrevista coletiva, durante as reuniões de ministros das Relações Exteriores da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e seus parceiros que termina hoje.

“Esperamos que os russos e todos os países cumpram com as resoluções do Conselho de Segurança”, acrescentou o secretário de Estado, ressaltando que seu país leva “muito a sério” qualquer violação destas medidas diplomáticas e econômicas contra Pyongyang.