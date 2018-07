Rússia se diz “aberta” a visita de Putin aos EUA, após convite de Trump

Moscou – A Rússia está aberta à possibilidade de uma visita do presidente Vladimir Putin a Washington, após um convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou o embaixador russo para os EUA, Anatoly Antonov, nesta sexta-feira. O diplomata disse que é importante “lidar com os resultados” do encontro recente entre os dois líderes nesta semana em Helsinque.

“A Rússia sempre esteve aberta para essas propostas. Estamos prontos para discutir esse assunto”, afirmou Antonov. O Executivo russo tem a palavra final sobre o tema, mas não se pronunciou publicamente até agora sobre a proposta de Trump, feita na quinta-feira.

O embaixador criticou a “fúria contra os russos” nos EUA e reiterou que seu país não interferiu na eleição presidencial americana de 2016. Além disso, negou envolvimento russo no envenenamento de um ex-espião russo, Sergei Skripal, no Reino Unido.