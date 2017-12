Ônibus invade estação de metrô em Moscou; veja imagens

Quatro pessoas morreram e várias outras ficaram feridas nesta segunda-feira (25) quando um ônibus municipal invadiu uma passagem subterrânea no oeste de Moscou. As autoridades ainda investigam as razões do acidente que aconteceu pouco antes das 12h00 GMT (10h00 de Brasília) perto da estação de metrô Slavianski Boulevard, em uma avenida movimentada da capital russa, na qual o 25 de dezembro não é feriado.

As autoridades municipais da capital russa informaram em um comunicado o balanço de quatro mortos e onze feridos, revisando para menos um balanço anterior de cinco mortos. Imagens transmitidas pela televisão russa mostram o ônibus se chocando contra as escadas da passagem subterrânea, esmagando várias pessoas.

Um outro vídeo postado nas redes sociais mostra o ônibus subindo em baixa velocidade na calçada, parecendo escorregar, antes de bater. Veja abaixo (as imagens podem chocar os espectadores mais sensíveis).

Em um comunicado, a polícia indicou que estuda a hipótese de um erro de condução ou falha técnica do veículo. O motorista, que foi detido, indicou aos investigadores que o ônibus “estava parado, mas começou a se mover de forma inesperada”.

“Apesar das tentativas de parar o ônibus, o sistema de freio não funcionou e o ônibus seguiu andando”, afirmou ele, de acordo com um comunicado oficial. Uma investigação criminal por “desrespeito às normas de condução” foi aberta, segundo a mesma fonte.

Uma autoridade do serviço de Transportes de Moscou indicou à agência Ria Novosti que o ônibus havia sido inspecionado antes de ser colocado em serviço e que “não apresentava problemas mecânicos”.