Rússia rejeita aumentar as sanções contra Coreia do Norte

Moscou – A Rússia avisou, nesta quinta-feira, que rejeita aumentar as sanções contra a Coreia do Norte como resposta ao pedido dos Estados Unidos para que a comunidade internacional corte relações com Pyongyang pelos testes armamentísticos realizados pelo país asiático.

“Nossa atitude frente a isto (apelo dos EUA) é negativa. Em mais de uma ocasião enfatizamos que a pressão por meio de sanções é uma via praticamente esgotada”, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em Minsk, capital da Bielorrússia.

Ele acrescentou que as resoluções da ONU com sanções contra a Coreia do Norte contêm a demanda para retomar o processo de negociação, uma “exigência da qual a parte americana ignora”.