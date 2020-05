As autoridades russas disseram no sábado que registraram 10.817 novos casos de coronavírus no último dia, elevando a contagem nacional para 198.676.

A força-tarefa russa para o combate ao coronavírus disse que mais 104 pessoas morreram de covid-19, elevando o número de mortos para 1.827.

O número de casos de coronavírus na Rússia ultrapassaram as infecções francesas e alemãs nesta semana e se tornou o quinto maior do mundo.