Rússia quer “União Europeia unida e próspera”, afirma Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira que quer trabalhar com uma União Europeia “unida e próspera”, e negou as acusações de que seu país busca perturbar a coesão do bloco.

“Temos interesse em uma UE unida e próspera, já que a UE é nosso parceiro comercial e econômico mais importante”, afirmou Putin à rede de televisão austríaca ORF um dia antes de uma visita oficial a Viena.

“Quantos mais problemas houver no coração da UE, mais riscos e problemas nós teremos. Precisamos construir uma cooperação com a UE”, assegurou o presidente russo.

“Não temos o objetivo de dividir nada nem ninguém na UE”, acrescentou.

Putin, recentemente reeleito para um quarto mandato no Kremlin, também minimizou informações sobre laços entre seu partido Rússia Unida e a formação austríaca de ultra-direita FPO, que integra o governo de coalizão em Viena.

O FPO, aliado ao Partido do Povo, do chanceler austríaco Sebastian Kurz, apoia a reivindicação russa de soberania na Crimeia e defende a suspensão das sanções econômicas contra Moscou por seu papel na crise ucraniana.

A Áustria foi um dos poucos países da UE que não expulsou diplomatas russos após o envenenamento do ex-espião Serguéi Skripal e sua filha Yulia no Reino Unido em março.