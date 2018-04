Rússia pede reunião na ONU para discutir o caso Skripal

A Rússia solicitou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para quinta-feira às 19H00 GMT (16h00 de Brasília) para discutir o caso do ex-espião russo envenenado na Inglaterra, informou nesta quarta-feira o embaixador russo nas Nações Unidas, Vassily Nebenzia.

“A pedido de nosso governo, solicitamos convocar para amanhã às 15H00 (hora local) uma reunião do Conselho de Segurança sobre a acusação feita pela primeira-ministra britânica Theresa May” de que a Rússia é responsável pelo envenenamento com agente neurotóxico do ex-espião Serguei Skripal e sua filha Yulia em 4 de março em Salisbury (sudoeste da Inglaterra), indicou o embaixador.