Rússia pede que EUA destruam suas próprias armas químicas

Moscou – O Ministério de Relações Exteriores da Rússia pediu nesta quarta-feira que Washington destrua suas próprias armas químicas, ironizando uma proposta do presidente norte-americano, Donald Trump, para colocar um fim a uma corrida armamentista global.

Mais cedo nesta quarta-feira, Trump escreveu no Twitter que as relações entre Washington e Moscou estão piores do que nunca. “Não há nenhuma razão para isso. A Rússia precisa da nossa ajuda com sua economia, algo que seria muito fácil de fazer, e nós precisamos que todas as nações trabalhem juntas. Paremos com a corrida armamentista?”, escreveu.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

“Ótima ideia!”, escreveu a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em publicação no Facebook comentando a sugestão de Trump. “Há uma proposta para começar com a destruição de armas químicas. As dos Estados Unidos”, escreveu.