Rússia pede que Coreia do Norte pare com testes de mísseis

Seul – O embaixador da Rússia na Organização das Nações Unidas (ONU), Vassily Nebenzia, insistiu à Coreia do Norte que pare com os testes nucleares e de mísseis e pediu aos Estados Unidos e à Coreia do Sul que cancelem as manobras militares em grande escala programadas para dezembro, alertando que esses testes “apenas inflamarão uma situação já explosiva”.

Durante reunião do Conselho de Segurança da ONU na quarta-feira, Nebenzia disse que a Rússia está “profundamente desapontada” no lançamento de mísseis balísticos de longo alcance da Coreia do Norte, afirmando que Moscou não apoia que Pyongyang se torne uma potência nuclear”. De acordo com o diplomata, a Rússia está convidando todas as partes a pararem com a escalada de tensões.

Nebenzia disse que a Rússia acredita que a única maneira de resolver a situação é por meio de “esforços incansáveis e diplomáticos” para encontrar uma “solução a longo prazo e mutuamente aceitável”.