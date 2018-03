Rússia irá responder expulsão na mesma medida, diz parlamentar

Moscou – A Rússia irá responder na mesma medida à expulsão de diplomatas russos por países ocidentais, disse a presidente da câmara alta do Parlamento, Valentina Matviyenko, nesta quarta-feira, segundo a agência de notícias RIA.

De acordo com a agência, Matviyenko disse a repórteres: “Sem qualquer dúvida, a Rússia, como é da prática diplomática, irá responder simetricamente e observar paridade quando se trata do número de diplomatas”.

As relações entre Londres e Moscou foram gravemente abaladas pelo envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e de sua filha Yulia na cidade inglesa de Salisbury. O Reino Unido alega que a Rússia é responsável pelo ataque, mas Moscou nega qualquer envolvimento.

Os Estados Unidos disseram na segunda-feira que irão expulsar 60 diplomatas russos do país, se juntando a diversos governos da Europa na ação contra o Kremlin em decorrência do ataque com uso de agente nervoso.