Rússia se preocupa com anúncio de Trump sobre programa nuclear do Irã

Moscou – O governo da Rússia advertiu que uma “situação muito séria” pode surgir, caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncie mais tarde nesta terça-feira que retirará seu país do acordo nuclear internacional do Irã.

O porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov fez as declarações mais cedo, antes do anúncio planejado por Trump na Casa Branca.

Peskov afirmou que “nem é preciso dizer que surgirá uma situação muito séria”, caso os EUA se retirem do acordo nuclear de 2015 entre o governo de Teerã e as potências globais.

A Rússia foi uma das potências envolvidas no acordo, segundo o qual o Irã limitou seu programa nuclear em troca da retirada de sanções econômicas.