Rússia enviará 169 atletas para Jogos de Inverno em Pyeongchang

Moscou – Uma delegação de 169 atletas russos foi liberada para competir nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang no próximo mês, mas não os melhores competidores do país, disse uma autoridade do Comitê Olímpico Russo nesta quinta-feira.

“Infelizmente, nossos melhores atletas não entraram nessa lista”, disse Stanislav Pozdnyakov, vice-presidente do Comitê Olímpico Russo, a repórteres, sem dizer quais atletas não competirão. “Essas 169 pessoas são as que defenderão a honra do nosso país nos Jogos Olímpicos de Pyeongchang.”

O anúncio foi feito depois que as autoridades esportivas russas disseram que vários dos principais atletas do país, incluindo o patinador Viktor Ahn e o biatleta Anton Shipulin, não estariam na lista dos competidores elegíveis para competir em Pyeongchang.

A federação russa de patinação artística disse nesta semana que Ksenia Stolbova, que ganhou medalha de prata no campeonato europeu com o parceiro Fedor Klimov em Moscou na semana passada,e Ivan Bukin, que levou bronze com Alexandra Stepanova, não tinham sido incluídos na lista do COI.

O COI proibiu a Rússia no mês passado de competir em Pyeongchang por causa de “manipulação sistemática” do sistema antidoping nos Jogos de Sochi em 2014. A entidade, no entanto, deixou a porta aberta para atletas sem histórico de doping para competir como “atletas olímpicos da Rússia”.