Sob luto nacional, Rússia enterra vítimas de incêndio em shopping

Kemerovo/Moscou – As 64 pessoas, em sua maioria crianças, que morreram em um incêndio ocorrido em um shopping na região russa da Sibéria, em uma tragédia que provocou revolta com a corrupção e a incompetência de autoridades, começaram a ser enterradas nesta quarta-feira, sob um estado geral de luto espalhado pelo país.

Bandeiras foram hasteadas a meio mastro em edifícios do governo, a televisão estatal e estações de rádio retiraram programas de entretenimento de suas programações e parlamentares observaram um minuto de silêncio em Moscou.

O incêndio de domingo no shopping localizado na cidade de Kemerovo matou 41 crianças. Investigadores ainda não confirmaram a causa do fogo, mas o alto número de mortes foi atribuído a supostas falhas nos procedimentos de segurança do shopping.

Em um funeral realizado em uma igreja russa ortodoxa de Kemerovo, situada cerca de 3.600 quilômetros a leste de Moscou, mulheres choravam enquanto orações eram lidas diante de três caixões, dois deles de crianças. Sergei e Natalia Agarkov estavam enterrando dois filhos em idade escolar, Konstantin e Maria.

A avó das crianças, Nadezhda Agarkova, também morreu. Os três tinham ido assistir a um filme em um cinema localizado no último piso do shopping no domingo, mas não conseguiram sair do local quando as chamas irromperam. Segundo a mídia russa, as portas estavam trancadas.

“Esta tragédia é agravada pelo fato de que crianças se tornaram vítimas do incêndio. Uma grande tristeza se abateu sobre todos nós, e não há palavras para expressar nossa dor comum”, disse o padre às pessoas de luto, que seguravam velas e se benziam constantemente.

Um dia antes o presidente russo, Vladimir Putin, viajou a Kemerovo e prometeu a moradores revoltados que os responsáveis pelo que classificou como negligência criminosa serão punidos, e decretou esta quarta-feira como dia de luto nacional.

Investigadores disseram que a principal hipótese sob sua análise é que um curto circuito elétrico causou o fogo. Outra teoria, que disseram ser menos provável, é que o incêndio tenha começado por alguém ter ateado fogo em algo acidental ou deliberadamente.

Embora as autoridades afirmem ter recuperado todos os corpos dos restos do shopping, muitos deles estavam tão danificados pelas chamas que só podem ser identificados com exames de DNA. Outras 14 pessoas continuam hospitalizadas.