Rússia e Síria tentam “higienizar” local de ataque químico, diz EUA

Os Estados Unidos têm informação confiável de que a Rússia e a Síria estão tentando “higienizar” o local do suposto ataque com armas químicas na Síria enquanto tentam também atrasar o acesso de inspetores da Organização para a Prevenção de Armas Químicas, disse uma porta-voz do Departamento do Estado dos EUA nesta quinta-feira.

“Nós temos informação confiável que indica que autoridades russas estão trabalhando com o regime sírio para negar e atrasar esses inspetores de conseguirem acesso a Douma… autoridades russas estão trabalhando com o regime sírio para higienizar o local dos supostos ataques e remover evidências incriminatórias do uso de armas químicas”, informou a porta-voz Heather Nauert.