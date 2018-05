Rússia e Irã decidem manter “colaboração estreita” em acordo nuclear

Rússia e Irã vão manter uma “estreita colaboração” no acordo nuclear, após a decisão do presidente americano, Donald Trump, de se retirar do pacto, anunciou nesta quinta-feira o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

O vice-chanceler russo Serguei Riabkov e seu colega iraniano, Abbas Araghchi, destacaram seu “compromisso de manter o acordo” assinado em 2015 durante uma reunião em Teerã, informou o ministério em um comunicado.

O presidente russo, Vladimir Putin, expressou na quarta-feira sua “profunda preocupação” com a retirada do pacto anunciada por Donald Trump.