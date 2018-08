Rússia e EUA se reúnem na Suíça para tentar conter degradação de relações

Moscou – O governo da Rússia afirmou nesta quarta-feira que buscará conter a deterioração das relações com os Estados Unidos na reunião que manterão amanhã em Genebra, na Suíça, o chefe do Conselho de Segurança russo, Nikolai Patrushev, e o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton.

“Devemos encontrar algum ponto em comum e também entender se existem tais pontos e se nossos interlocutores têm esse desejo”, disse Dmitri Peskov, o porta-voz do Kremlin.

Peskov ressaltou que na agenda da reunião há muitos assuntos “quentes”, já que “as relações bilaterais continuam se deteriorando”.

Precisamente, esse assunto foi tratado hoje pelo presidente russo, Vladimir Putin, na reunião do Conselho de Segurança russo, na qual abordou tanto o estado das relações com Washington como as “principais questões que (os dois países) enfrentam”.

Peskov, por sua vez, rejeitou as críticas de Bolton de que a Rússia estaria “emperrada” na Síria, apesar de as forças do regime de Bashar al Assad, aliado de Moscou, terem recuperado o controle de quase todo o país.

“Não estamos de acordo com essa afirmação (de Bolton). A Rússia tem papel bastante ativo na libertação da Síria do terrorismo internacional, do Estado Islâmico e de outros grupos terroristas”, comentou Peskov.

O porta-voz do Kremlin lembrou que não se pode esquecer que os militares americanos também estão lutando no terreno e que a Rússia está contribuindo para recolocar a Síria no caminho da concertação política, para que os refugiados retornem a seus lares e para reconstruir o país árabe.

Patrushev e Bolton abordarão alguns dos assuntos que já foram tratados por Putin e o presidente americano Donald Trump na reunião que ambos mantiveram em meados de julho em Helsinque, na Finlândia.

Esses temas serão, entre outros, o conflito sírio, a presença do Irã no país árabe, o programa nuclear iraniano e o desarmamento estratégico.