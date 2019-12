Rússia diz ter alocado mísseis hipersônicos com capacidade nuclear

Por Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) – A Rússia alocou seu primeiro regimento de mísseis hipersônicos com capacidade nuclear nesta sexta-feira, disse o Ministério da Defesa, uma medida que o presidente Vladimir Putin se vangloria por colocar seu país num patamar sem igual.

O ministro da Defesa, Sergei Shoigu, informou Putin sobre o desdobramento, de acordo com um comunicado do ministério que não divulgou onde os mísseis estavam localizados.

O novo sistema, chamado Avangard, compreende um veículo de deslizamento hipersônico projetado para ficar no topo de um míssil balístico intercontinental, um dos vários novos tipos de armas que Putin disse estarem à frente de seu tempo.

Putin disse que a nova geração de armas nucleares da Rússia pode atingir quase qualquer ponto do mundo e fugir de um escudo de mísseis construído pelos Estados Unidos. Alguns especialistas ocidentais questionaram quão avançados são alguns dos programas de armas.

O Pentágono disse em comunicado que “não chancelará as afirmações russas” sobre as capacidades do Avangard. Os Estados Unidos desenvolvem armas hipersônicas desde o início dos anos 2000, de acordo com um relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso publicado em julho.

A Rússia disse em 26 de novembro que especialistas dos EUA examinaram um Avangard sob as regras de inspeção do novo tratado Start de 2010. Uma autoridade do Departamento de Estado dos EUA confirmou que os inspetores examinaram um Avangard, mas não fizeram mais comentários.

Putin disse na terça-feira que o sistema Avangard pode penetrar nos sistemas de defesa antimísseis existentes e nos futuros.

“Hoje, temos uma situação única em nossa história nova e recente. Eles (outros países) estão tentando nos alcançar. Nenhum país possui armas hipersônicas, muito menos armas hipersônicas de alcance continental”, disse Putin.