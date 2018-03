Rússia diz que ministro do Reino Unido é “pouco profissional e grosseiro”

Moscou – A Rússia qualificou que o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, como “pouco profissional e grosseiro” em uma guerra crescente de palavras na esteira do envenenamento de um ex-espião russo em solo britânico.

Nesta quarta-feira, Johnson concordou com um parlamentar da oposição que comparou a Copa do Mundo da Rússia, a ocorrer neste ano, ao uso de Adolf Hitler dos Jogos Olímpicos de 1936 como propaganda para seu regime.

Após isso, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que Johnson está “envenenado com ódio, falta de profissionalismo e grosseria”, acrescentando que “é assustador lembrar que essa pessoa representa a liderança política de uma potência nuclear”.

Em seu perfil no Facebook, Zakharova disse que as afirmações de Johnson eram “inaceitáveis, indignas de um importante diplomata europeu” e acrescentou que isso se refletia nos esforços de Londres para lançar a Rússia como um inimigo usando as razões mais absurdas para boicotar a Copa do Mundo. Fonte: Associated Press.