Rússia diz que espera por mais sanções dos EUA

Moscou- A Rússia estava preparada para as novas sanções anunciadas nesta quinta-feira pelos Estados Unidos e espera mais medidas contra Moscou, disse hoje o vice-ministro de Relações Exteriores, Sergei Ryabkov.

“As novas sanções dos EUA foram anunciadas por Washington, por isso estávamos preparados”, disse às agências locais Rabkov, que informou que Moscou já trabalha na resposta.

O diplomata ressaltou que a Rússia espera novas sanções e não descarta “outros passos demonstrativamente hostis por parte dos EUA”.

Ao mesmo tempo, reiterou que não existe nenhum motivo para a adoção de sanções contra os EUA e afirmou que estas medidas contra a Rússia têm a ver “com as brigas internas” na política americana.

Washington sancionou hoje cinco entidades e 19 pessoas russas com o bloqueio do acesso às suas propriedades em território americano e a proibição de efetuar transações financeiras com cidadãos dos EUA, por sua tentativa de interferir nas eleições presidenciais de 2016 através de ataques cibernéticos.

Entre as cinco organizações sancionadas pelo Departamento do Tesouro está a Agência de Investigação de Internet (IRA) da Rússia, que supostamente usou perfis falsos que se passavam por americanos nas redes sociais a fim de gerar caos durante a campanha eleitoral que terminou com a vitória do republicano Donald Trump.

Esta é a primeira rodada de sanções anunciadas pelos EUA desde que o Congresso aprovou um projeto de lei com represálias à Rússia no ano passado.