Rússia critica ONU sobre atrasos de vistos de autoridades para os EUA

São Paulo – O ministério de Relações Exteriores da Rússia acusou o secretário-geral da ONU de fazer vistas grossas ao que Moscou diz ser atrasos na emissão de vistos de autoridades russas querendo viajar para a sede da ONU em Nova York.

Moscou diz que Washington deliberadamente demorou para emitir vistos a autoridades russas que viajavam para a sede da ONU, o que a Rússia afirma que pode danificar ainda mais relações já tensas.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou em um comunicado que algumas autoridades do Ministério da Defesa que deveriam viajar à ONU tiveram que esperar “meses” pelo visto.

“É visível que tudo isso está acontecendo com a conivência do secretário-geral da ONU, António Guterres, que efetivamente ignora as violações dos Estados Unidos à Carta da ONU”, disse ela.

A Rússia convocou um diplomata sênior dos EUA em setembro para protestar pelo que afirmou ser a recusa inaceitável de Washington de emitir vistos a membros da delegação russa viajando à Assembleia Geral da ONU.