Rússia convoca embaixador grego por declarações “antirrussas”

Moscou – O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou o embaixador grego neste país, Andreas Fryganas, para manifestar o “enérgico protesto” de Moscou contra as declarações “antirrussas” da Grécia em relação à expulsão dos diplomatas russos.

Em comunicado, a Chancelaria russa informou que Fryganas foi convocado hoje devido às “incessantes declarações antirrussas da parte grega relativa à situação com “a expulsão de dois diplomatas russos e a proibição de entrada de outros dois cidadãos da Rússia” na Grécia.

A porta-voz da Chancelaria russa, Maria Zakharova, advertiu previamente de que as expulsões de diplomatas de território grego teriam consequências e acusou o Governo grego de agir influenciado por outros países.

No dia 11 de julho, a Grécia decidiu expulsar dois diplomatas russos bem como proibir a entrada no país de outros dois, acusados de intrusão nos assuntos nacionais e de atos ilegais contra a segurança nacional.

Supostamente extraíram e distribuíram informação confidencial, tentaram subornar funcionários do Estado e intervieram contra as negociações que levaram ao acordo com a antiga república iugoslava da Macedônia para encerrar a disputa com a Grécia sobre o nome desse país, que irá se chamar Macedônia do Norte.