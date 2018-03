Rússia responde e ordena a expulsão de 60 diplomatas dos EUA

Moscou – A Rússia convocou nesta quinta-feira o embaixador dos Estados Unidos em Moscou, John Huntsman, para comunicar as medidas de represália à decisão de seu país de expulsar diplomatas russos. Além da expulsão de 60 oficiais e diplomatas americanos de solo russo, foi anunciado o fechamento do consulado americano na cidade de São Petersburgo.

O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse em entrevista coletiva que as medidas são similares às adotadas na segunda-feira por Washington. As turbulências diplomáticas são ligadas ao caso do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal no Reino Unido em 4 de março.