Rússia, China e Irã se juntam na batalha geopolítica

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente do Irã, Hassan Rouhani, vão à China, nesta sexta-feira para confirmar a aliança do eixo oriental na disputa comercial e política com os Estados Unidos. Os governos iraniano e russo participarão do encontro da Organização para Cooperação de Xangai no momento em que os dois países têm sofrido sanções econômicas dos Estados Unidos, e perdido importância no cenário econômico mundial.

Com a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear, no mês passado, e a nova imposição de sanções econômicas, o Irã busca renovar e firmar novos acordos bilaterais com a mais importante potência econômica asiática. Para o ex-embaixador chinês do Irã, Hua Liming, a visita deverá levar os acordos e as parcerias “ a um novo nível estratégico” de cooperação entre os dois países. Na agenda dos dois governos então as parcerias nos setores de energia e infraestrutura, carro chefe dos investimentos chineses em outros países.

Nos últimos dez anos, o governo chinês investiu na construção de ferrovias e de usinas de energia elétrica, por exemplo, em diversos países da África. Aqui no Brasil, o país investiu mais de 20 bilhões de dólares, somente no ano passado, nos setores de energia, logística e agricultura. Segundo revelou a última edição de EXAME, agora está interessado na hidrelétrica de Santo Antônio, a quarta maior do país. Na Rússia, as trocas comerciais com a China somaram mais de 90 bilhões de dólares no ano passado.

Porém, mais do que capital para desenvolvimento, os encontros prometem ser a afirmação, mais uma vez, de quem está do lado de quem no jogo geopolítico.

O próprio presidente Vladimir Putin já reconheceu a importância de se aproximar do presidente chinês, Xi Jinping. O líder russo chegou a afirmar que Jinping tinha sido o único presidente a ser convidado para sua festa de aniversário. O encontro de hoje foi simbolicamente marcado para a mesma data da reunião do G7 no Canadá. Para Xi, Putin e Rouhani, três líderes podem ser mais importantes do que sete. Basta a estratégia correta.