Rússia admite que é essencial realizar cúpula entre Putin e Trump

Moscou – A Rússia admitiu nesta sexta-feira que nas circunstâncias atuais é essencial realizar uma cúpula entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, mas pediu às pessoas que sejam críticas com as publicações que afirmam que Putin pediu à Áustria que mediasse neste assunto com a Casa Branca.

“O contato em mais alto nível, sobretudo na situação atual, tem sem dúvida uma relevância crucial para iniciar o processo que poderia tirar as relações (entre os dois países) de sua difícil e problemática situação atual”, disse à agência “Interfax” o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov.

No entanto, o vice-ministro também pediu que todo o mundo fosse “crítico com alguns aspectos da publicação do ‘Wall Street Journal'”.

O jornal americano garantiu que o próprio Putin aproveitou sua visita do início desta semana a Viena para pedir ao chanceler austríaco, Sebastian Kurz, que organize uma cúpula com Trump ainda este ano.

“Não há acordo sobre quando e como poderia acontecer” a cúpula, ressaltou Ryabkov, que também destacou que Washington “compartilha a opinião sobre a necessidade desse contato”.

A agência governista russa “RIA Novosti” confirmou hoje através de um funcionário da Casa Branca que a Áustria se ofereceu para receber essa cúpula.

“Os austríacos nos transmitiram que gostariam de sediar uma reunião entre o presidente Trump e o presidente Putin. Mas, embora os dois líderes já tenham falado dessa possibilidade no passado (…), atualmente não temos nada para anunciar a respeito”, disse à “RIA” um representante do Conselho de Segurança Nacional dos EUA.

O Kremlin e a Casa Branca vêm falando da possibilidade de uma cúpula entre Putin e Trump há algum tempo, mas, até agora, nenhuma das opções formuladas foi concretizada.

Há dois meses, Washington indicou que a reunião poderia acontecer na própria Casa Branca, depois que o Kremlin informou que Trump ofereceu essa possibilidade a seu colega russo durante uma conversa telefônica.

A relação entre os dois países passa por seu pior momento desde a desintegração da União Soviética, o que prejudica a realização de uma cúpula bilateral entre Putin e Trump, apesar da boa sintonia mostrada entre os dois chefes de Estado todas as vezes em que coincidem em seus compromissos internacionais.