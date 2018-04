Rússia acusa o Reino Unido de distorcer as conclusões da OPAQ

O ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov, acusou nesta sexta-feira o Reino Unido de distorcer as conclusões da investigação da Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ) no caso do ex-espião russo envenenado em solo inglês.

“Políticos como Boris Johnson tentam outra vez distorcer a realidade, afirmando que as conclusões da OPAQ significam a validação de todas as teses do Reino Unido sem exceção”, declarou Lavrov em coletiva de imprensa.

“Trata-se de um novo excesso deste político, já estamos acostumados”, prosseguiu Lavrov, referindo-se a Johnson.

“A OPAQ só confirmou a composição da substância química”, afirmou ainda, aludindo ao agente tóxico usado no ex-espião russo e Serguei Skripal e sua filha.